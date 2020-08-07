Благотворительный гала-концерт солистов Большого театра и «Новой оперы» прошел в Можайске

Солисты Большого театра и Московского театра «Новая опера» выступили с благотворительным гала-концертом на Соборной площади Можайского городского округа. Выступление прошло в рамках фестиваля «Русская опера у стен монастыря».

Этому проекту уже пятый год. Его проводят при поддержки епархии. Главная цель — поддержка историко-культурного наследия Подмосковья. В этот раз все собранные на концерте средства пойдут на восстановление Ново-Никольского храма. Строение в псевдоготическом стиле на высоком холме Можайского кремля построили в 1814 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий приняли решение о его реставрации еще в 2019 году.

«Русская опера у стен монастыря» — это уникальный проект Подмосковья и единственный в России. Об этом заявил министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Уверена, благотворительный гала-концерт у стен Ново-Никольского собора войдет в историю нашей культуры и станет первым этапом в реставрации уникального по архитектуре храма», — заявила она.

Министр напомнила, что в прошлые годы музыка русских композиторов уже звучала у стен храмов и монастырей в Коломне, Дмитрове, Сергиевом Посаде и Серпухове. Но впервые фестиваль «Русская опера у стен монастыря» прошел около храма, которому требуется реставрация.

Источник фото: пресс-служба правительства Московской области

Одна из главных задач проекта — через искусство обратить внимание на проблему сохранения особо значимых православных святынь, являющихся визитными карточками Подмосковья.

«Теперь концерты с лучшими исполнителями будут собирать людей у стен храмов, которые нужно спасать от разрушения», — сказала советник Губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева.

После восстановления Ново-Никольский собор станет точкой притяжения для новых туристов, заявил глава городского округа Дмитрий Абаренов.

«Мы очень благодарны Губернатору и епархии за решение о восстановлении монастыря и благоустройстве прилегающей территории, — подчеркнул он.

Концерт вел народный артист России Дмитрий Певцов. В нем приняли участие звезды оперного искусства — заслуженный артист России Владимир Кудашев, Илья Кузьмин, Станислав Мостовой, Максим Пастер, Сергей Писарев, Виктория Шевцова, а также хор духовенства Московской епархии.