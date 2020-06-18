Мацуев первым из россиян попал в Берлин на гастроли

Мацуев прилетел в Германию, чтобы выступить с Берлинским филармоническим оркестром.

«Я вас приветствую из славного города Берлина. Даже не верится, что я сегодня прилетел на гастроли, и специальным разрешением мне сейчас на границе сообщили, что я первый русский, кому официально разрешено въехать с марта месяца, русскому гражданину, артисту, пианисту, в Берлин», — сообщил Мацуев.

По его словам, он находится в приподнятом «гастрольном» состоянии, которое передать словами очень сложно.

Ранее Мацуев заявил, что отпразднует свое 45-летие концертом в «Зарядье» в Москве 2 июля. Культурное мероприятие будут транслировать онлайн. А юбилейный концерт Дениса Мацуева в Государственном Кремлевском дворце перенесен на 14 октября. Поэтому пока что музыкант радуется подарку аргентинского футболиста Лионеля Месси — футболке спортсмена с автографом.