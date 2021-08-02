Шансы на беременность увеличатся в разы: в МОНИИАГ появился эмбриоскоп

В России ежегодно проводят около 60 тысяч процедур ЭКО, и лишь половина из них завершается долгожданной беременностью. В МОНИИАГ появился уникальный аппарат — эмбриоскоп. В нем созревают яйцеклетки для оплодотворения. Внутри эмбриоскопа — идеальная среда, а за зарождением новой жизни следит видеокамера.

Репродуктолог может выбрать самые сильные эмбрионы для пересадки, а значит, увеличить шансы пациентки на материнство.

«После того как мы ввели в яйцеклетку сперматозоид, мы поместили ее в наш инкубатор, вот она сразу после процедуры введения сперматозоида, дальше мы видим, как ночью происходит оплодотворение. Если бы у нас не было этого эмбриона, нам бы пришлось вытаскивать яйцеклетку на утро следующего дня, чтобы убедиться, что все прошло правильно», — говорит эмбриолог МОНИИАГ Андрей Куллыев.

Источник фото: телеканал «360»

Внутри эмбриоскопа — особая среда, имитирующая организм матери. Главный плюс такого инкубатора в том, что его не нужно открывать. Каждое взаимодействие с внешним миром для яйцеклетки — стресс.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь для процедуры ЭКО можно выбирать только лучшие эмбрионы, ведь специалист наблюдает за делением клеток в реальном времени и знает, какие из них самые сильные.

Сейчас это особенно важно — российские семьи все чаще не могут зачать ребенка без помощи врачей. Только в прошлом году, по данным ТАСС, клиники провели 60 тысяч процедур ЭКО, половина из них привела к рождению детей.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта проблема существует не потому, что люди стали более нездоровыми, это неправда, просто изменилось репродуктивное поведение. Старшим репродуктивным возрастом, по всем мировым стандартам, считается возраст 35 лет», — отмечает руководитель отделения репродуктологии МОНИИАГ Ксения Краснопольская.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь МОНИИАГ — единственная государственная клиника в России, где есть эмбриоскоп. Прежде всего в этом аппарате будут созревать яйцеклетки для сложных случаев — например, для женщин, у которых уже были неудачные попытки ЭКО или аборты. Одновременно в эмбриоскопе может находиться до 200 яйцеклеток — а это шансы для 15 семей на долгожданную беременность.