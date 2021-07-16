Специалисты рассказали, что поможет уменьшить страх перед родами

Простая тренировка осознанности, то есть осознание текущих мыслей, чувств и телесных ощущений, а также практика принятия переживаний помогают уменьшить страх перед родами. Такой вывод сделали ученые из Амстердамского университета. В их исследовании говорится, что такими практиками можно повысить вероятность естественных родов и избежать кесарева сечения. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Birth.

Для проведения эксперимента ученые пригласили 140 пар. Беременных женщин вместе с их партнерами разделили на две группы. Первой предложили пройти тренинг осознанности, а другой получить консультации специалиста по поводу страха перед родами.

В результате выяснилось, что страх перед родами снизился на 36% у тех женщин, которые прошли тренинг осознанности. Кроме того, участницы этой группы на 51% чаще рожали естественным путем.

По словам одного из авторов исследования Ирены Веринги, использование кесарева сечения значительно возросло во всем мире. Это вызывает беспокойство в том случае, когда женщина прибегает к такому виду родов из-за своего страха рожать самой. Ведь эта процедура сопряжена с риском для здоровья матери и ребенка. Дети, рожденные с помощью кесарева, имеют повышенный риск аллерго-иммунологических проблем, астмы и ожирения в более позднем возрасте.