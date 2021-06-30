Франция разрешила ЭКО одиноким женщинам и лесбиянкам

Французский парламент принял закон, позволяющий перетендовать на процедуру ЭКО (искусственного оплодотворения) одиноким женщинам и женщинам, состоящих в однополых отношениях.

«Национальное собрание окончательно приняло законопроект о биоэтике​​​. Депутаты удостоились чести, проведя глубокую работу над этим текстом, уделяя время дебатам и размышлениям над вопросами, имеющими фундаментальное значение для будущего нашего общества», — написал в своем аккаунте в Twitter спикер Нацсобрания Ришар Фернан.

За возможность ЭКО для одиноких женщин и лесбиянок высказались 326 депутатов, против были 115, еще 42 воздержались.

Кроме того, теперь указанным категориям женщин будут доступны и другие способы оплодотворения, а также они могут воспользоваться услугой донорства спермы. Раньше такие процедуры были законны во Франции только для гетеросексуальных пар.

Новый закон был в списке предвыборных обещаний президента Эммануэля Макрона, напомнила французская пресса. Премьер-министр Франции Жан Кастекс считает его «законом свободы, прогресса и равенства».