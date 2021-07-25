Около 14 тысяч детей в Подмосковье родились при помощи ЭКО с 2013 года

В Московской области с 2013 года при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса на свет появились 13 699 детей. Эти репродуктивные технологии осуществляются по ОМС в регионе восемь лет.

«В каждом перинатальном центре Московской области работают кабинеты семейного здоровья, где семьи могут получить первичную консультацию и пройти необходимые исследования. Осуществляют ЭКО и криоперенос в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии и Московском областном перинатальном центре», — рассказала главный внештатный акушер-гинеколог Московской области Ольга Серова.

Она отметила, что в будущем эти технологии начнут применять в Наро-Фоминском перинатальном центре. Серова напомнила, что для всех будущих матерей в регионе работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Там расскажут о документах, которые надо взять с собой в роддом, чтобы получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье», и запишут на прием к врачу.