Сезон занятий на свежем воздухе клуба «Активное долголетие» открыли в Балашихе. Первыми участниками тренировок под открытым небом стали посетители межмуниципального комплексного центра соцобслуживания населения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Старт активностям клуба в этом сезоне дали занятие по скандинавской ходьбе и тренировка по гимнастике цигун в Никольско-Архангельском парке. Также для представителей старшего поколения выступил ансамбль песни и пляски ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ.

«Занимаемся прямо на территории парка. Приглашаем всех желающих, вскоре мы подготовим расписание активностей на свежем воздухе. Также занимаемся с членами клуба „Активное долголетие“ в домике на территории парка. Это рукоделие, различные игры, просмотр научных фильмов, а потом обсуждение. Вскоре будут проходить занятия по скандинавской ходьбе», — рассказала заведующая отделом по организации культурно-досуговой деятельности дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

Участники открытого урока по скандинавской ходьбе остались довольны насыщенной программой.

«Мы начали заниматься скандинавской ходьбой в этом году в марте. Маршрут у нас очень большой. У нас работают группы по интересам, все делаем по самочувствию. Утром мы проводим зарядку, потом отдыхаем, занимаемся на природе. Люди не сидят дома, это большой плюс. В Балашихе желающих заниматься физкультурой много. 25 человек в группе всегда есть», — отметила тренер-преподаватель межмуниципального комплексного центра соцобслуживания населения в Балашихе Светлана Ильина.

Источник фото: телеканал «360»

Женщины от 55 и мужчины от 60 лет могут стать участниками губернаторской программы «Активное долголетие». Для этого необходимо обратиться в центр социального обслуживания населения, чтобы написать заявление и заполнить анкету, при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.