Сотни детей и участников «Активного долголетия» стали ходить в новый бассейн в Серпухове

Новый бассейн открылся в Серпухове 23 февраля. В нем уже занимается более 600 детей, а также участники программы «Активное долголетие». Бассейн построили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Корреспондент «360» отправился учиться плавать вместе с юными спортсменами.

«За первый месяц работы нашего бассейна в нем было принято на обучение порядка 600 детей, также развиваются занятия групп „Активное долголетие“. В нашем бассейне работают высококвалифицированные тренеры», — рассказал замдиректора МБУ СШ «Русский Медведь» Владислав Мутовкин.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы ребята были более уверенными в себе и находились в безопасности на воде, рядом всегда находится профессиональный тренер.

Источник фото: телеканал «360»

Подробности тренировок — в сюжете «360».