Пенсионеры смогут получить уроки компьютерной грамотности в МФЦ Раменского

Участников проекта «Активное долголетие» в Раменском научат работать на компьютере, онлайн записываться ко врачу и получать госуслуги. Занятия начнутся 4 апреля в МФЦ. Они станут частью нацпроекта «Цифровизация».

Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. По его словам, в Раменском курсы компьютерной грамотности для пенсионеров — пилотный проект.

Пройти обучение смогут участники „Активного долголетия“ не только из Раменского округа, но и из близлежащих округов Максим Рымар.

Пенсионерам покажут, как онлайн оплачивать коммуналку или, например, оформлять государственные услуги.

«Если эти занятия будут популярны, мы распространим такую практику и на другие подмосковные центры „Мои Документы“», — отметил Рымар.

Курсы пройдут в офисе цифрового МФЦ по адресу: Раменское, улица Михалевича, дом № 18. Самое обучение будет состоять из десяти занятий — уроки организуют раз в две недели: в первое и третье воскресенье месяца, в 12:00.

Записаться можно по телефону клуба «Активное долголетие», в центрах социального обслуживания, мобильном приложении «Соцуслуги» и через портал «Активное долголетие».