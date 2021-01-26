Еще два детских дома в Подмосковье закрыли. Каждый ребенок оттуда нашел семью

Это отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. По ее словам, за несколько лет количество детских домов сократилось более чем в пять раз.

За 2020-й семьи обрели около двух тысяч сирот. Но еще есть дети, мечтающие найти своих новых маму и папу.

Ребята по-прежнему остаются в детских домах восьми городских округов Московской области. Среди них Егорьевск, Орехово-Зуево, Балашиха, Коломна, Щелково, Руза, Мытищи и Сергиев Посад.

Поддержка семей

Приемные семьи поддерживают по губернаторской программе. Например, каждый месяц они получают в среднем по 50 тысяч рублей на ребенка.

Ежегодно власти Подмосковья выделяют 12 миллиардов рублей, чтобы помочь сиротам и приемным семьям. На устройство детей не повлияли даже вызванные пандемией трудности в непростом ушедшем году.

Зампред областного правительства Ольга Забралова рассказала, что не менее 300 ребят забрали из детских домов Подмосковья во время пандемии.