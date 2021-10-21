Сервисы такси в Подмосковье будут каждый день проверять разрешения у водителей по реестру Минтранса

Три крупных сервиса такси начнут ежедневно проверять действующие разрешения у водителей Подмосковья по реестру областного Минтранса. Это будет происходить автоматически.

Минтранс Подмосковья подписал соглашения сотрудничества с агрегаторами «Яндекс.Такси», Gett и «Ситимобил». Они будут каждый день автоматически проверять наличие разрешений, а при их отсутствии отключать водителей от заказов.

Об этом рассказала первый заместитель министра транспорта Московской области Анна Кротова.

Перевозки такси должны быть безопасны для пассажиров. Это главное требование, которое мы предъявляем к участникам рынка Анна Кротова.

По ее словам, соглашение с агрегаторами — очередной шаг к легализации сферы такси.

Сейчас в Подмосковья по выданным разрешениям работает 89 тысяч такси, из которых 80% подключено к агрегаторам.

«С начала года агрегаторы уже отключили от заказов свыше 600 водителей, у которых не было разрешений», — отметила Кротова.

Соглашения, заключенные с Минтрансом, помогут сервисам такси более оперативно проверять действие разрешений у подключенных перевозчиков.