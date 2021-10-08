Сервис такси в Подмосковье впервые получил штраф за работу водителя без QR-кода

Агрегатора такси в Подмосковье впервые оштрафовали за передачу заказа водителю без QR-кода о вакцинации от коронавируса. Областной Минтранс подал иск в суд, и его поддержали.

Иск поддержал городской суд в Королеве. Штраф наложили на «Ситимобил».

Этот случай стал первым в России, когда суд привлек компанию в сфере работы такси к ответственности за отсутствие QR-кода у водителя.

Учитывая этот факт, штраф составил 50 тысяч рублей. Согласно статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях России, за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Ограничения

Таксистам Подмосковья напомнили, что каждый водитель еще к 15 августа должен был привиться уже вторым компонентом.

Сервисы по заказу такси не могут передавать заказы тем, у кого нет прививки и QR-кода о вакцинации.