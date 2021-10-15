Свыше 50 тысяч бумажных разрешений на такси в Подмосковье перевели в электронный вид

Цифровое разрешение на деятельность такси с QR-кодом получили 50 тысяч заявителей в Московской области. Об этом сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

«Развитие проактивных сценариев — одна из самых важных задач в оптимизации госуслуг и сервисов. Ряд услуг в Подмосковье уже предоставляется без обращения жителя, в автоматическом режиме. Так, индивидуальные предприниматели, имеющие бумажные разрешения на работу такси в Московской области, в этом месяце получили электронную версию документа с QR-кодом. На региональном портале цифровое разрешение пришло в личные кабинеты 50 тысяч заявителей», — сказал Максим Рымар.

Практика по выдаче электронных разрешений на деятельность такси с QR-кодом была внедрена в Подмосковье в сентябре 2020 года. В случае утери документов заявителям достаточно скачать разрешение с QR-кодом из личного кабинета на портале госуслуг Подмосковья. На нем же можно оформить разрешение на осуществление деятельности по перевозке.