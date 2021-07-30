Агрегаторы такси в Подмосковье начали отстранять от поездок водителей, которые не получили QR-код. Они должны были сделать хотя бы первую прививку до 15 июля — за невыполнение требования им грозит штраф. В регионе уже отстранили 30 человек от перевозки пассажиров. «360» выяснил у агрегаторов, как обстоит ситуация с вакцинацией водителей такси.

За руль только с QR-кодом

В Московской области водителями такси работают свыше 100 тысяч человек. Каждый из них ежедневно контактирует с 50-100 жителями. Некоторые из них могут быть заражены коронавирусом, но не знать об этом: в таком случае водитель рискует заболеть сам и подвергнуть опасности жизни других пассажиров.

17 июня вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков сообщил, что в регионе начнут отстранять от работы в такси водителей, которые не вакцинируются от коронавируса. По новым требованиям, они должны были сделать хотя бы первую прививку до 15 июля, а вторую — до 15 августа. Вакцину должны получить не менее 60% сотрудников.

Агрегаторы такси поддержали решение властей столицы и Московской области. Они начали разрабатывать механизмы для исполнения указаний властей в тот же день. Все согласились, что необходимо привить не менее 60% сотрудников, чтобы такси остались безопасным транспортом в условиях пандемии.

Срок первой прививки уже вышел, поэтому агрегаторы начали отстранять от работы водителей, которые не предоставили QR-код или медотвод. При этом они смогут вернуться к работе, как только выполнят требования.

«Вчера мы получили требования Минтранса Московской области с требованием отключить 30 водителей. Их отключили мы, а также другие агрегаторы такси. Вернуться к заказам они смогут, если предоставят документы о вакцинации либо медицинские документы, говорящие о том, что у них есть медотвод», — рассказал «360» директор службы по связям с государственными органами «Яндекс.Такси» Александр Высоцкий.

Помощь в вакцинации

Высоцкий отметил, что «Яндекс.Такси» вместе с таксопаркам проводит масштабную кампанию по вакцинации водителей. Агрегатор помог организовать и профинансировать несколько десятков пунктов вакцинации от COVID-19 в Москве и Московской области. Так же поступил и другой известный агрегатор — «Ситимобил».

Об этом рассказала «360» руководитель пресс-службы сервиса «Ситимобил» Полина Ломоносова.

«С самого начала мы поддерживаем требования Минтранса о необходимости вакцинации порядка 60% водителей, которые работают в такси. Чтобы помочь нашим партнерам и достичь количества вакцинированных водителей, мы организовали пункты вакцинации за свой счет. Чтобы водителям как можно проще и удобнее было бы получить вакцину — в том числе и не резидентам», — отметила она.

Компании помогают и своим водителям: если у кого-то появляются осложнения после прививки, им выплачивают компенсации. А среди привитых разыгрывают различные призы.

«Мотивируем водителей тем, что разыгрываем среди них смартфон и автомобиль. Всем, кто прошел вакцинацию, дарим бесплатные смены. Понимая, что водители внимательно относятся к своему времени и понимая, что каждый час — возможность заработать, мы предложили им компенсацию. На случай, если у них появятся побочные симптомы после прививок», — пояснила Ломоносова.

Спрос на вакцину растет

Спрос на прививки от коронавируса постоянно растет, отметил Александр Высоцкий. Он добавил, что партнеры каждый день присылают агрегатору тысячи подтверждений о прохождении вакцинации

«На общем фоне мы видим потрясающе высокие темпы вакцинации. Надеюсь, что это (отстранение водителей от заказов — прим. ред.) будут разовые вынужденные меры, которые стимулируют рост дальнейших темпов», — подчеркнул он.

За соблюдением требований о вакцинации водителей в Подмосковье следят Роспотребнадзор и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона. QR-коды таксистов проверяют сотрудники ГИБДД на блок-постах. Их наличие мониторят и сами таксомоторные компании, в которых пока остается низкий уровень вакцинированных таксистов.