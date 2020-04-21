Саввинский роддом в Балашихе готов к приему больных коронавирусом

Программа «Прямой разговор» на телеканале «360 Балашиха» прошла в формате видеоконференции. В ней также приняли участие главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов и главный врач роддома в микрорайоне Саввино Наталья Алимова.

«На территории нашего города совместно с министерством здравоохранения и министерством строительства Московской области мы проводили работу по подготовке наших стационаров (к приему больных COVID-19— ред.). Когда мы проанализировали возможность перераспределения нагрузки, то остановились на роддоме, потому что понимали, что нам необходимо обеспечить около 500 коек под лечение больных коронавирусом. <…> Проведена работа (в роддоме в микрорайоне Саввино — ред.) по разграничению чистой и грязной зоны. Смонтирована система очистки стоков и вентиляции. Приятно, что практически весь коллектив родильного дома остался, выразил желание и готовность работать как инфекционная больница. Все необходимые работы проведены и роддом готов к приему инфекционно больных», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что в роддоме сохранены реанимационные койки и родовые блоки. Медучреждение готово принять роды у будущих мам с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

«По статистике мы видим, что количество зараженных (COVID-19 — ред.) беременных женщин растет. Наш роддом совершенно готов к принятию беременных пациенток не только из Балашихи, но и со всей Московской области. Для них выделен целый этаж. Помощь будет оказываться и беременной женщине, и новорожденному», — сообщила главный врач роддома в микрорайоне Саввино Наталья Алимова.

Глава Балашихи также рассказал, что в филиале № 3 Балашихинской областной больницы располагаются пациенты с диагнозом «пневмония», остальные больные с другими заболеваниями переведены в филиалы № 1 и № 2. На территории филиала № 3 подготовлено инфекционное здание, куда будут отправляться пациенты с пневмонией, у которых подтвердился коронавирус. После чего их переведут в роддом в микрорайоне Саввино.

Роддом в микрорайоне Саввино временно перепрофилировали в инфекционную больницу в связи с распространением COVID-19. После того, как пик пандемии пройдет, в роддоме совместно с Роспотребнадзором проведут санитарную обработку и медучреждение снова будет готово к приему рожениц.