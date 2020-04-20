Родильный блок больницы в Жуковском переделали в инфекционное отделение. Там разместят 100 пациентов

Двухэтажный корпус срочно полностью перестроили. Теперь в нем разместили 100 коек для пациентов: 41 — в реанимации и еще 59 — в стационаре.

В две смены здесь будут работать 100 врачей. И это уже второе инфекционное отделение в Жуковском. Сейчас 30 зараженных находятся в другом корпусе местной больницы.

Сразу после регистрации пациент попадает в душевую, чтобы пройти полную обработку. Об этом рассказала главный врач Жуковской больницы Лилия Бусыгина.

Всем пациентам оформляют историю болезни. Затем они проходят санобработку и попадают к нам Лилия Бусыгина.

Если по показаниям, то в реанимационное отделение, но если показаний нет — на второй этаж, в инфекционное. Сделали в корпусе и приемное отделение с фильтр-блоком. А вся техника останется врачам даже после пандемии.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы видим, что еще продолжает расти количество заболевших, поэтому очень надеюсь, что корпус даст возможность лечить наших горожан и жителей соседних муниципалитетов, пока там будут готовить такие стационары», — сказал глава округа Юрий Прохоров.

Источник фото: телеканал «360»

В апреле инфекционные отделения открыли уже и в Подольске, Звенигороде, Талдоме, Клину, Яхроме. Всего в Подмосковье идет перепрофилирование 16 больниц. В кратчайшие сроки регион получит медицинские учреждения, специально оборудованные для диагностики и лечения COVID-19.