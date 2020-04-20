    20 апреля 2020, 13:28

    Наро-Фоминская больница начнет принимать пациентов с COVID-19. Для этого все готово

    Анастасия Аброськина, Екатерина Гурова, Ирина Люлина

    В поселке Селятино Наро-Фоминского округа завершили перепрофилирование больницы в инфекционный центр для пациентов с COVID-19. Врачи примут там больше 100 человек.
    Наро-Фоминская больница начнет принимать пациентов с COVID-19. Для этого все готово

    Сегодня работы приняли сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта. В четырехэтажном помещении в кратчайшие сроки выполнили монтаж лифтов, вентиляции и системы подачи медицинских газов. Также оборудовали проход по принципу «грязный» и «чистый» боксы.

    «Все работы, несмотря на сжатые сроки, завершены вовремя и с соблюдением всех строительных норм и правил», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

    Наро-Фоминская больница начнет принимать пациентов с COVID-19. Для этого все готово | Изображение 1

    Теперь инфекционный центр уже сможет принять пациентов. О его готовности рассказал генеральный директор Управления технического надзора капитального ремонта Михаил Чебриков.

    Инфекционный стационар оснащен самым современным оборудованием и всем, что необходимо для размещения пациентов

    Михаил Чебриков.

    Он также подчеркнул, что больница оборудована аппаратами искусственной вентиляции легких.

    С 6 по 17 апреля здесь круглосуточно работали 250 сотрудников Мособлгаза за смену. А всего в строительстве приняли участие более 1,5 тысячи человек.

    Наро-Фоминская больница начнет принимать пациентов с COVID-19. Для этого все готово | Изображение 2

    В апреле инфекционные отделения открыли уже и в Подольске, Звенигороде, Талдоме, Клину, Яхроме. Всего в Подмосковье идет перепрофилирование 16 больниц. За короткие сроки регион получит медицинские учреждения, специально оборудованные для диагностики и лечения COVID-19.