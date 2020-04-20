Более 15 больниц перепрофилируют для лечения коронавируса в Подмосковье до конца апреля

С целью усиления противоэпидемических мер и для предупреждения дальнейшего распространения заболевания среди населения в Московской области проводится большая работа по перепрофилированию корпусов 16-ти больниц для приема больных коронавирусом, а это 140 тысяч квадратных метров. Средний срок работ по переоснащению больниц составляет 16 дней.

Первые пять больниц уже открыты и оказывают помощь пациентам с COVID-19. Это Звенигородская больница (551 койко-место с кислородом), Яхромская городская больница (60 коек), Талдомская районная больница (197 мест с кислородом), Клинская районная больница (100 мест с кислородом), Подольская областная больница (182 койки с кислородом). В общей сложности уже создано и доступно 1090 оснащенных кислородом коек.

Сегодня к первым пяти объектам здравоохранения добавились еще семь больниц, где завершены работы по переоснащению их в инфекционные центры. Это городские клинические больницы в Егорьевске (200 коек с кислородом), Жуковском (100 коек с кислородом), Ногинске (180 коек с кислородом), Балашихе (400 коек с кислородом), Химках (270 коек с кислородом), Одинцове (315 коек с кислородом), Наро-Фоминске (100 коек с кислородом). Ведется передача помещений медикам, приемка и установке мебели и оборудования. Таким образом, в ближайшие дни будут открыты еще 1565 койко-мест с кислородом.

До 26 апреля будут завершены работы еще в 4-х больницах. Это порядка 1383 мест, среди которых Бронницкая районная больница (создано 320 коек с кислородом), Солнечногорская ЦРБ (432 койки), Московский областной госпиталь для ветеранов войн в Солнечногорске (511 мест) и два корпуса ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского (120 коек с кислородом).

Всего за 25 дней в Подмосковье дополнительно создано 4038 коек с кислородом.

«На этом мы не останавливаемся. В работе еще восемь больниц в городских округах Ступино, Подольске, Коломне, Одинцово, Павловском Посаде, Луховицах, которые также планируется в кратчайшие сроки перепрофилировать в инфекционные центры», — отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.