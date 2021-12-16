Самые популярные в России сиропы теперь будут производить в Подмосковье

Французский завод Monin открылся на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат». В церемонии приняли участие зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин и представитель компании Оливьер Монин.

Духин напомнил, что Подмосковье является лидером по развитию особых экономических зон в России. Власти знают всех инвесторов и максимально поддерживают те проекты, которые инвестируют в ОЭЗ.

«Наши ОЭЗ и „Ступино Квадрат“ — это такая история, где Московская область является лидером в стране. Губернатор лично знает инвесторов, которые здесь работают, очень внимательно следит за тем, как проект развивается, и настраивает инвестблок на то, чтобы мы максимально поддерживали те проекты, созданные с участием иностранного бизнеса, которые здесь базируется», — сказал Духин.

Это самый большой потребительский рынок в России. Если брать нас и Москву вместе, здесь лучшая логистика, здесь возможности для экспорта, меры поддержки, идеальная инфраструктура. „Ступино Квадрат“, как и другие наши ОЭЗ, — это такие магниты, которые притягивают инвестиции, здесь инвесторам комфортно. Поэтому логично, что Monin выбрал эту площадку и решил прийти сюда Вячеслав Духин.

Источник фото: телеканал «360»

Завод в Подмосковье станет для Monin первым в России. Компания займется производством сиропов и фруктовых пюре. Ежегодно Monin в Ступине будет производить восемь миллионов бутылок сиропа. Завод занял площадь 12 816 квадратных метров, здесь будет 54 рабочих места. Такое количество Вячеслав Духин объяснил тем, что на заводе высокая автоматизация производства. С другой стороны, это поможет быстро нарастить обороты и налогами вернуть в бюджет области затраченные инвестиции.

«Как и любое современное пищевое производство, это производство находится в высокой степени автоматизации. Здесь рабочих мест нужно не так много, чуть больше 50 человек. Когда находишься рядом с линией, которая занимается упаковкой, разливом, мы видим, что все происходит автоматически, вмешательства человеческих рук не требуется. Но это тоже важно. Такие производства будут демонстрировать быстрый возврат инвестиций, через какое-то время появится прибыль», — отметил Духин.

По его словам, продукцию этой компании жители России и сейчас видят в большинстве кофеен и магазинов. Теперь она будет производиться не за рубежом, а в Подмосковье.

Источник фото: телеканал «360»

Особая радость у нас, что теперь эта продукция производится на нашей территории, создает рабочие места. <…> Мне остается только пожелать дальнейших успехов, реализации новых проектов, роста продаж, роста производства мощностей и удачи Вячеслав Духин.

Несмотря на пандемию, завод смогли построить в кратчайшие сроки, в том числе благодаря содействию со стороны Подмосковья. Например, власти помогли с привлечением иностранных специалистов для наладки уникального оборудования. Это позволило избежать приостановки проекта.

Группа Monin — французская компания, сиропы которой самые популярные в России. ООО «Монэн Рус» собирается продавать свой продукт не только в России, но и в странах ближнего зарубежья — Казахстане и Белоруссии.

ОЭЗ «Ступино Квадрат» — это первая особая экономическая зона в России, реализуемая за счет частных средств. Летом ее включили в список самых эффективных в стране.

«За существование ОЭЗ „Ступино Квадрат“ около 30 миллиардов инвестиций вложено в предприятия, которые находятся на этой земле. Это серьезный драйвер для Ступина и в целом для Московской области. Нам остается надеяться, что предприятия будут и дальше процветать», — отметил Вячеслав Духин.

Управляющий партнер «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова рассказала, что в этом году особая экономическая зона отметила шестилетие подписанием соглашения с 30-м резидентом. Она отметила логистические преимущества для инвесторов — ОЭЗ находится в полутора часах езды от Москвы, вблизи железной дороги и крупных дорог, в том числе трассы М-4.

«За восемь лет (мы смотрим по бизнес-планам наших инвесторов) от 50 до 200 миллионов рублей наши инвесторы экономят. Это огромная помощь для начинающегося, среднего класса российских промышленных предпринимателей. Инвесторы, которые вложили около миллиарда рублей, за восемь лет получают 900 миллионов рублей экономии», — подчеркнула Евдокимова.

Она добавила, что сейчас завод Monin работает восемь часов в сутки. В планах — перейти на круглосуточное производство в три смены.