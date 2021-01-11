11 января 2021, 18:04
Более 50 рабочих мест создадут на новом заводе сиропов в Ступине
Завод французского производителя сиропов запустят в Ступине в первой половине 2021 года. Предприятие уже достроили. На площадке завершают отделочные работы и устанавливают технику.
Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, на новом заводе создадут более 50 рабочих мест.
Это будет первое предприятие французского производителя «Монэн Рус» в России
Сергей Воскресенский.
Производственная линия по изготовлению сиропов заработает в особой экономической зоны «Ступино Квадрат». В проект вложат более 1,3 миллиарда рублей.
Проект ведет компания «Монэн Рус». Это дочернее предприятие Monin — известного производителя фруктовых пюре, топпингов, ликеров и сиропов премиум-класса.
«Мощности объекта составят восемь миллионов бутылок сиропа в год», — добавил Воскресенский.
Он уточнил, что всего на территории Московской области сиропы производят девять крупных компаний.