Более 50 рабочих мест создадут на новом заводе сиропов в Ступине

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, на новом заводе создадут более 50 рабочих мест.

Это будет первое предприятие французского производителя «Монэн Рус» в России Сергей Воскресенский.

Производственная линия по изготовлению сиропов заработает в особой экономической зоны «Ступино Квадрат». В проект вложат более 1,3 миллиарда рублей.

Проект ведет компания «Монэн Рус». Это дочернее предприятие Monin — известного производителя фруктовых пюре, топпингов, ликеров и сиропов премиум-класса.

«Мощности объекта составят восемь миллионов бутылок сиропа в год», — добавил Воскресенский.

Он уточнил, что всего на территории Московской области сиропы производят девять крупных компаний.