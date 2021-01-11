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    11 января 2021, 18:04

    Более 50 рабочих мест создадут на новом заводе сиропов в Ступине

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Завод французского производителя сиропов запустят в Ступине в первой половине 2021 года. Предприятие уже достроили. На площадке завершают отделочные работы и устанавливают технику.
    Более 50 рабочих мест создадут на новом заводе сиропов в Ступине | Изображение 1

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, на новом заводе создадут более 50 рабочих мест.

    Это будет первое предприятие французского производителя «Монэн Рус» в России

    Сергей Воскресенский.

    Производственная линия по изготовлению сиропов заработает в особой экономической зоны «Ступино Квадрат». В проект вложат более 1,3 миллиарда рублей.

    Проект ведет компания «Монэн Рус». Это дочернее предприятие Monin — известного производителя фруктовых пюре, топпингов, ликеров и сиропов премиум-класса.

    Более 50 рабочих мест создадут на новом заводе сиропов в Ступине | Изображение 2

    «Мощности объекта составят восемь миллионов бутылок сиропа в год», — добавил Воскресенский.

    Он уточнил, что всего на территории Московской области сиропы производят девять крупных компаний.