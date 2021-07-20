Две ОЭЗ Подмосковья признали лидерами по эффективности в России

Две особые экономические зоны Подмосковья признали одними из самых эффективных в России. Они лидируют в отдельных категориях рейтинга Минэкономразвития.

В министерстве составили отчет о результатах работы особых экономических зон России за прошлый год. В числе лидеров оказались областные площадки «Дубна» и «Ступино Квадрат».

Еще трем ОЭЗ, созданным в Подмосковье, тоже дали высокие оценки. Таких промышленных центров в регионе пять. К ним относятся и «Кашира», «Исток», «Максимиха».

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, в России 38 ОЭЗ.

Московская область идет на первом месте по количеству ОЭЗ Екатерина Зиновьева.

Если посчитать количество рабочих мест, созданных только в ОЭЗ «Дубна» и «Ступино Квадрат», то это 15% всех сотрудников таких площадок в стране.

«Там трудоустроено более 5,5 тысячи человек! А каждый пятый резидент ОЭЗ в России — резидент ОЭЗ „Дубна“», — отметила Зиновьева.

Ранее стало известно о том, что подписанные Подмосковьем на ПМЭФ соглашения принесут около 50 тысяч рабочих мест.