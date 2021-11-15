Завод по производству сиропов построили в Подмосковье

В Московской области в ближайшее время начнет работу завод по изготовлению сиропов и фруктово-ягодных наполнителей. Компания «Монэн Рус» уже получила разрешение на его ввод в эксплуатацию.

Проект реализовали на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» в городском округе Ступино.

«Общий объем инвестиций в проект составил 1,7 миллиарда рублей. На предприятии создадут более 50 рабочих мест для жителей Московской области», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Проект удалось реализовать в кратчайшие сроки, несмотря на сложные «ковидные» условия при строительстве завода.

«Мы со своей стороны оказали инвестору содействие в привлечении на территорию России иностранных специалистов для наладки уникального оборудования, что позволило избежать приостановки проекта. Уже в скором времени предприятие начнет свою работу», — подчеркнула Зиновьева.

Локализация такого производства, по словам министра, позволит обеспечить импортозамещение высоковостребованных на российском рынке товаров.

Продукцию на новом заводе будут производить из российского и зарубежного сырья методом переработки в соответствии с принятыми нормами и стандартами группы компаний Monin. Производственная мощность полностью автоматизированного производства составит восемь миллионов бутылок сиропа и фруктово-ягодных наполнителей ежегодно.

Помимо российского рынка, компания «Монэн Рус» рассматривает возможность реализации экспортной стратегии. Качественная логистическая инфраструктура Подмосковья позволит компании запустить эффективные маршруты поставок — прежде всего в страны ближнего зарубежья.