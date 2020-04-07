Салоны красоты и автомойки смогут возобновить работу в условиях пандемии. Что еще откроют в Подмосковье?

Продолжить работу можно будет и на строительных объектах. Открытыми останутся гостиницы. Вновь принять клиентов смогут дома быта и салоны красоты, но строго при наличии медицинской лицензии.

Организациям, попавшим в список, понадобится составить акт о продолжении работы и соблюдении санитарных требований в период режима повышенной̆ готовности из-за COVID-19.

Затем необходимо разместить на портале госуслуг Московской области сведения о количестве сотрудников с указанием их графиков.

Но закрытыми останутся...

В Подмосковье по-прежнему запрещена работа спа-салонов, массажных кабинетов, соляриев, саун, магазинов розничной торговли, кроме продуктовых или тех, где можно купить товары первой необходимости.

Закрыты кафе, бары и рестораны, театры, музеи, кинотеатры. Не работают парки, аттракционы и детские секции, стадионы, бассейны, спортзалы, а также букмекерские конторы.

Транспорт и улицы пустуют

С 30 марта в области и столице запретили покидать свои дома без крайней необходимости. Выйти можно будет, чтобы только обратиться за экстренной медицинской помощью или из-за прямой угрозы жизни и здоровью.

Отправиться за пределы дома не запрещено, если требуется купить продукты и товары первой необходимости. Однако сделать это можно будет только в ближайшем магазине. Также разрешено выгуливать питомцев на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор. Выйти смогут и те, кто идет на работу.