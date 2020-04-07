Строительство в Подмосковье продолжится в период пандемии, но с соблюдением санитарных норм

Режим самоизоляции и ограничения из-за коронавируса в области и стране продлили до мая. Однако строительство не встанет на месте — оно продолжится. Работать также будут производители материалов и контролирующие организации.

Строительство в Подмосковье не остановлено, но все организации должны неукоснительно соблюдать санитарные требования, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса Артур Гарибян начальник Главгосстройнадзора Московской области.

Для борьбы с распространением инфекции Главгосстройнадзор наделили новыми полномочиями.

Теперь орган проконтролирует соблюдение застройщиками санитарных требований, в том числе и работу сотрудников на необходимой дистанции друг от друга.

Нарушители будут оштрафованы, так как речь идет о здоровье сотрудников и о безопасности жителей Московской области Артур Гарибян.

Проверять также будут наличие средств защиты и регулярность дезинфекции на стройке. Кроме того, проконтролируют, чтобы работники регулярно измеряли температуру.