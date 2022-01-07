Рождество в Люберцах отметили песнями и народными играми

В Малаховке городского округа Люберцы отпраздновали Рождество, мероприятие прошло в рамках фестиваля «Новогодние традиции». В нем принял участие глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С праздником, дорогие люберчане! С Рождеством Христовым! Сегодня в Малаховке люберчане и гости округа с песнями и хороводами, народными играми и колядками поздравляют друг друга со светлым праздником Рождества», — отметил глава Люберец Ружицкий.

Для собравшихся устроили интерактивное представление, жители приняли участие в играх и конкурсах. Детей на празднике угощали горячим чаем и выпечкой.

Ранее стало известно, что в Королеве прошел рождественский праздник для детей из малоимущих семей.