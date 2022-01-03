Театрализованные представления, народные игры и забавы: фестиваль «Новогодние традиции» открыли в Люберцах

Масштабный фестиваль «Новогодние традиции» стартовал в Люберцах. Он проходит в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Фестиваль открыл глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Наступивший 2022 год объявлен президентом России Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Все новогодние праздники в каждом поселке городского округа Люберцы будут проходить театрализованные представления, традиционные русские игры и забавы, шуточные состязания. Хочу еще раз поздравить жителей с наступившим 2022 годом и пригласить отметить новогодние каникулы вместе с нами», — сказал Владимир Ружицкий.

Первый день фестиваля прошел в поселке Октябрьский. Здесь организовали состязания по бегу в мешках и перетягиванию каната, провели мастер-класс по народным танцам. Также для жителей выступили коллективы культурно-досугового центра «Октябрьский». В морозную погоду всех желающих угощали горячим чаем.

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