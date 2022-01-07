Рождественский праздник для детей из малоимущих семей провели в Королеве

Праздник для многодетных и малоимущих семей «Рождественский переполох» прошел в Королеве. Его организовали президент благотворительного фонда «Лучик помощи» Юлия Аббакумова и член Общественной палаты Королева, директор семейного клуба «Мультяшка» Юлия Секретарева.

Детей на рождественском празднике встречали сказочные персонажи — Снегурочка, Фея, а также символ 2022 года — тигр. Для собравшихся провели конкурсы и игры. Для всех желающих была организована тематическая рождественская фотозона. Маленьким гостям праздника раздали подарки и угощения, а для их мам провели мастер-класс.

Ранее сообщалось, что в Люберцах 7 января пройдут народные гулянья «Счастливого Рождества».