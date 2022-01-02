Отдыхайте с удовольствием! Воробьев пригласил провести праздники в Подмосковье

Праздники только начинаются в Подмосковье, где есть все, чтобы насладиться зимним отдыхом. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех желающих посетить регион в новогодние каникулы.

«Мы ярко встретили Новый год и будем праздновать всю неделю!» — написал Воробьев в Instagram.

Губернатор отметил, что в Подмосковье очень много развлечений. Новогоднего настроения в Подмосковье хватит на всех. Работают катки и новогодние ярмарки, в парках проходят бесплатные киносеансы. Здесь рады всем гостям.

«Добро пожаловать, отдыхайте с удовольствием!» — пригласил глава Подмосковья.

Ранее «360» рассказал, куда можно сходить в Подмосковье в новогодние праздники. Для жителей и гостей региона подготовили более 800 развлекательных программ, анимационных шоу, интерактивных представлений, фестивалей и рождественских гуляний. Мероприятия состоятся в 120 парках, а в 26 центральных городских парках разместится «Резиденция Деда Мороза».