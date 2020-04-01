Россияне смогут вернуть деньги за отмененные из-за COVID-19 туры. В Подмосковье это назвали важной мерой

Такую меру приняли в Государственной думе. Ее включили в пакет законов, направленных на противодействие COVID-19.

Сегодня в сложном положении оказался и весь бизнес, который связан с мобильностью людей, сферой гостеприимства. Это и туроператоры, и отели, и рестораторы. Любые меры поддержки сейчас очень важны Олег Рожнов председатель комитета Московской областной думы по вопросам образования, культуры и туризма.

В законе прописали, что если иностранное государство введет ограничения на въезд или возникнет угроза жизни туристов, правительство сможет принять решение о возврате средств за сорванные поездки. Деньги направят из персональных фондов туроператоров.

Если правительство примет такое решение из-за расторжения договора еще до начала путешествия, россиянам вернут сумму, равную общей цене тура. А после начала поездки — часть цены в размере, пропорциональном стоимости неоказанных услуг.

Как вернуть деньги за тур

В случае отказа от поездки необходимо будет подать заявление о расторжении договора в адрес туроператора через турагента. После рассмотрения ответом может стать отказ или же полный возврат денег с учетом фактически понесенных расходов.

Но если человек будет не согласен с возвращенной суммой, ему удастся направить оператору претензию. Турагентство должно уведомлять россиян обо всех действиях с документами.

А если ответ туроператора не устроит потребителя, он сможет обратиться в мировой или районный суд.

Как не попасться на уловки мошенников

Появился новый способ мошенничества, связанный с массовой отменой рейсов из-за пандемии. Так, злоумышленники звонят, обещая вернуть средства за билет и выманивая данные личной банковской карты.

Рекомендуется ни под каким предлогом не сообщать свои персональные данные и сведения о счетах посторонним лицам.