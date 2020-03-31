Три человека с коронавирусом вылечились в Подмосковье

Трех человек выписали из больниц в Московской области, где они лечились от коронавируса. Всего от заражения 2019-nCoV подмосковные врачи вылечили уже 17 человек.

По данным Мособлштаба по борьбе с распространением инфекции, в Московской области медики зафиксировали 119 случаев заражения коронавирусом. Врачи уже провели тестирование 24 436 жителей региона.

30 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел режим строгой самоизоляции для всех, кто живет в Подмосковье. Согласно правилам, никто не имеет права выходить на улицу без веской причины. Покидать свое жилье можно, только если нужно на работу, купить еды, дойти до аптеки или больницы, выгулять собаку или вынести мусор.

Вслед за Подмосковьем и Москвой подобные меры по совету премьер-министра России Михаила Мишустина приняли еще десятки субъектов РФ. По последним данным, коронавирусом в России заразились 2337 человек, а вылечился 121 человек. Жертвами COVID-19 стали 17 пациентов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни одна страна в мире не была готова к пандемии.