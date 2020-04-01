Мошенники придумали новую схему обмана по возврату авиабилетов

Вспышка коронавируса застала весь мир врасплох. Отменяются любые массовые мероприятия, повсеместно объявляют режим самоизоляции, страны закрывают свои границы. Из-за последнего туристам, которые ранее планировали свой отдых и уже забронировали отели на выбранных курортах, приходится менять планы и отменять брони. Также граждане стали массово сдавать купленные ранее билеты и именно на этом решили нажиться мошенники.

Злоумышленники обещают клиентам вернуть деньги за билет, при этом они выманивают данные банковской карты — с их помощью можно украсть деньги. Об этом изданию рассказал глава Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ Андрей Паранич. Эту информацию газете «Известия» также подтвердили в крупных банках.

По оценкам экспертов, потенциальными жертвами этого сценария обмана могут стать несколько миллионов человек. К сожалению, это не единственная мошенническая схема, связанная с коронавирусом. Банки отслеживают и другие: фишинговые рассылки, фейковые сервисы по доставке еды, запросы денег от подставных фондов помощи и мошеннические опросы.