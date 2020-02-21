Усиленный контроль. Подмосковные родители пообщаются с поставщиками школьных обедов

В Московской области работает проект «Родительский контроль». Благодаря ему мамы и папы могут попробовать еду в школьных столовых и сделать свои выводы: насколько обед вкусный и полезный. В ближайшем будущем взрослые смогут не только продегустировать меню, но и пообщаться с поставщиками.

О результатах проекта «Родительский контроль» рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, между родителями и школами необходим открытый диалог. «Мы минимум два раза в год планируем устраивать на уровне глав муниципальных образований встречи с родителями и поставщиками», — сказала она.

Работает «Родительский контроль» уже две недели. Ежедневно во все подмосковные школы приходят мамы и папы и дегустируют школьные обеды. Это нужно для того, чтобы родители смогли сами понять, чем кормят их детей. И в том случае, если что-то не так, могли изменить ситуацию.

«У родителей складывается мнение, что еда недостаточно вкусная, каша недостаточно теплая, суп недостаточно наваристый. И это мнение формируется со слов ребенка. И для того, чтобы родители не переживали, что едят их дети в школе, мы решили открыть двери наших школьных столовых», — отметила Каклюгина.

Источник фото: телеканал «360»

Большинство родителей считают, что такая возможность действительно необходима. Это показали голосования в соцсетях и в эфире телеканала «360». Также высказать свое мнение можно на портале «Добродел» или через чат-бот «Школьное питание Подмосковья» в Telegram.

Дегустация питания бесплатна. Но можно попробовать и другие блюда. «Если есть желание, можно приобрести дополнительно любое блюдо из ассортимента столовой: завтрак стоит порядка 40 рублей, обед — порядка 90 рублей», — рассказала Каклюгина.

При этом родителям категорически запрещается заходить в пищеблок: в него имеет доступ только люди, имеющие медицинскую книжку. Запрещается и отвлекать школьников от обеда.

В январе президент Владимир Путин во время обращения Федсобранию заявил о необходимости ввести в начальных классах бесплатные обеды. Это должно появиться во всех школах до 2023 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил справиться с этой задачей до 1 сентября 2020-го. Теперь предстоит сделать обеды не только бесплатными, но и максимально качественными.