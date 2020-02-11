Внимательный подход и полезные рецепты. Родители оценили школьные обеды в Истре

В Ивановскую школу Истры пришла проверка. Родители попробовали, чем питаются их дети, и оценили качество блюд.

Суп с лапшой, пюре с котлетой и компот. Эти порции предназначены не для школьников, а для их родителей. Три мамы из родительского комитета оценили вкус и качество школьного меню. Распробовав все тщательно, вынесли свой вердикт.

«Картошка очень нежная, тепленькая. Котлетка горячая, вкусная, сочная. Не сухая. То есть ее не в масле пожарили, а в духовке запекли. Очень вкусно», — сказала мама одного из учеников Ирина Маянова.

Источник фото: телеканал «360»

А вот Наталья Винаревская отметила, что повара школы внимательно относятся к каждому ребенку.

«Мой ребенок — у него небольшие проблемы с желудком. Мне нравится, что повара находят выходы. То есть если ей нельзя борщ, например, они оставляют ей бульон. Это была моя особая просьба, которую учли», — сказала Наталья.

Источник фото: телеканал «360»

Самую объективную оценку могут дать, конечно же, сами школьники. На перемене они быстро занимают места и уплетают обед за обе щеки.

Источник фото: телеканал «360»

После дегустации некоторые родители заинтересовались рецептом котлет и других блюд.

Источник фото: телеканал «360»

Ивановская школьная столовая прошла родительский контроль. Если вы тоже хотите узнать, чем кормят вашего ребенка в школе, — обратитесь к классному руководителю и запишитесь на дегустацию.