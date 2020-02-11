    11 февраля 2020, 09:11

    Внимательный подход и полезные рецепты. Родители оценили школьные обеды в Истре

    Ольга Крылова, Юлия Житная

    В Ивановскую школу Истры пришла проверка. Родители попробовали, чем питаются их дети, и оценили качество блюд.
    Внимательный подход и полезные рецепты. Родители оценили школьные обеды в Истре

    Суп с лапшой, пюре с котлетой и компот. Эти порции предназначены не для школьников, а для их родителей. Три мамы из родительского комитета оценили вкус и качество школьного меню. Распробовав все тщательно, вынесли свой вердикт.

    «Картошка очень нежная, тепленькая. Котлетка горячая, вкусная, сочная. Не сухая. То есть ее не в масле пожарили, а в духовке запекли. Очень вкусно», — сказала мама одного из учеников Ирина Маянова.

    Внимательный подход и полезные рецепты. Родители оценили школьные обеды в Истре | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    А вот Наталья Винаревская отметила, что повара школы внимательно относятся к каждому ребенку.

    «Мой ребенок — у него небольшие проблемы с желудком. Мне нравится, что повара находят выходы. То есть если ей нельзя борщ, например, они оставляют ей бульон. Это была моя особая просьба, которую учли», — сказала Наталья.

    Внимательный подход и полезные рецепты. Родители оценили школьные обеды в Истре | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Самую объективную оценку могут дать, конечно же, сами школьники. На перемене они быстро занимают места и уплетают обед за обе щеки.

    Внимательный подход и полезные рецепты. Родители оценили школьные обеды в Истре | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    После дегустации некоторые родители заинтересовались рецептом котлет и других блюд.

    Внимательный подход и полезные рецепты. Родители оценили школьные обеды в Истре | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Ивановская школьная столовая прошла родительский контроль. Если вы тоже хотите узнать, чем кормят вашего ребенка в школе, — обратитесь к классному руководителю и запишитесь на дегустацию.