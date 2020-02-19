Конкуренция домашним завтракам. Родители из Ногинска проверили еду в школьной столовой

В школьных столовых Подмосковья организовали специальные проверки. И теперь родители могут сами попробовать еду, которую дают их детям. Одной из проверяющих в Ногинске стала Екатерина. Она спешит в столовую к началу второй перемены. Там родителям, составившим экспертный совет, предложили попробовать школьный завтрак. В этот раз давали рисовую кашу.

«Очень мягкий рис. Хорошо разваренная, жидкая, не густая каша», — отметила мама ученика школы № 2 Екатерина Калганова.

Источник фото: телеканал «360»

Другая мама-контролер слышала про эту кашу от дочки. По словам женщины, дома ребенок кашу не ест, но школьную очень любит. Меню для учебного заведения на две недели по пять дней утвердили в Роспотребнадзоре. Каши не повторяются: рисовую сменяет манная. Но школьники отдают предпочтение не только этому блюду. У многих популярностью пользуется борщ.

«Я люблю манную кашу, она самая любимая. И борщ. Борщ тут просто бомба!», — заявил ученик школы № 2 Ян Костенков.

Мама Татьяна Орлова работает в детском саду, в столовую пришла со своей медицинской книжкой. Женщина хотела проверить и кухню, но ее не пустили. Туда попадают только по списку: повара и некоторые сотрудники школы. Мама к ограничениям отнеслась с пониманием.

«Получается, что тогда любой человек с медицинской книжкой смог бы пойти и посмотреть. Но все-таки там продукты, посуда, в которой все готовится», — сказала мама ученика школы № 2 Татьяна Орлова.

Источник фото: телеканал «360»

Такие проверки организовали во всех муниципалитетах Подмосковья. Школьные дегустаторы появились по инициативе губернатора области Андрея Воробьева. В каждой школьной столовой есть специальный стенд, где можно найти всю необходимую информацию, в том числе положение об общественно-экспертном совете по питанию, ссылки на сайт «Добродел», где можно оставить жалобу, а также мобильный телефон ответственного за питание. А в рамках январских поручений губернатора с 1 сентября в начальной школе вводится бесплатное горячее питание.

Нагрянуть в столовую с проверкой может любой родитель. Желательно предупредить заранее. Но в школах готовы и к внезапным визитам. Каждого пришедшего ждет одна бесплатная порция. В ответ дегустатор должен будет поделиться своими впечатлениями на очередном родительском собрании.