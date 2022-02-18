Еще более 22 миллиардов рублей вложат в новые школы и детские сады Подмосковья за год

Еще 43 образовательных центра построят в Подмосковье к концу года. Это 20 современных школ и 23 детских сада. В новые проекты вложат более 22 миллиардов рублей.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию Линара Самединова отметила важность развития этого направления.

Строительство школ и детских садов в регионе, ремонт действующих образовательных центров — важнейшее направление в развитии системы образования Линара Самединова.

За прошедшие пять лет в Подмосковье открыли 118 школ и 116 детских садов. Большую работу выполнили и по капитальному ремонту — преобразили 107 школ и 145 детских садов.

«Подмосковье — быстрорастущий регион. Детское население ежегодно увеличивается», — отметила Самединова.

Ожидается, что в сентябре 2022-го за парты школ сядут более миллиона детей. Активно растут новые микрорайоны.

В прошлом году открыли 53 образовательных центра — в это вложили 31 миллиард рублей. Школы появились, например, в Подольске, Балашихе, Химках, Чехове, Щелкове.

Современные детские сады открыли в Одинцове, Ленинском, Люберцах, Балашихе, Красногорске.

За ближайшие пять лет капитально отремонтируют 328 школ, из которых 62 — в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе масштабно закладывают школы и детские сады.