Подмосковье выделило более 1,3 млрд рублей на подготовку к отдыху детей в летних лагерях

Подготовка к оздоровительному отдыху детей началась в Подмосковье. Ожидается, что в летних лагерях за сезон побывают около 540 тысяч ребят. На это регион выделил свыше 1,3 миллиарда рублей.

Об этом сообщила представитель комитета Мособлдумы по вопросам социальной политики и здравоохранения Татьяна Карзубова.

В настоящее время в реестре организаций для отдыха насчитывается 211 лагерей Татьяна Карзубова.

Она добавила, что в Подмосковье планируют закупить пять тысяч путевок для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Детский кешбэк

Программа детского туристического кешбэка возобновится 31 марта. Впервые ее запустили в прошлом году.

Размер кешбэка — 50% от стоимости каждой путевки, но не более 20 тысяч рублей. Продажи начнутся в ночь с 30 на 31 марта, а поехать в лагеря дети смогут уже 1 мая.

Лагерь, в который отправится ребенок по этой программе, может находиться в любом регионе России.