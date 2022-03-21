Запись в первый класс в Подмосковье начнется 1 апреля
Прием документов для записи в первый класс начнется 1 апреля в Подмосковье. Подачу заявок откроют по месту регистрации ребенка.
Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что записать ребенка в первый класс можно через областные «Госуслуги».
Для удобства оригиналы документов в школу приносить не нужно — все документы будут проверять удаленно
Ирина Каклюгина.
Она напомнила, что подать заявку можно будет до 30 июня. Вместе с тем в этот период родители смогут использовать льготы и право преимущественного приема детей в школу, в которой учатся их братья или сестры.
Позднее, 6 июля, стартует подача документов в школу не по месту регистрации ребенка.
Ирина Каклюгина отметила, что в этом году в Московской области за парты сядут свыше 100 тысяч первоклассников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.