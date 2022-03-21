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    21 марта 2022, 09:57

    Запись в первый класс в Подмосковье начнется 1 апреля

    Анастасия Аброськина

    Прием документов для записи в первый класс начнется 1 апреля в Подмосковье. Подачу заявок откроют по месту регистрации ребенка.

    Запись в первый класс в Подмосковье начнется 1 апреля | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что записать ребенка в первый класс можно через областные «Госуслуги».

    Для удобства оригиналы документов в школу приносить не нужно — все документы будут проверять удаленно

    Ирина Каклюгина.

    Она напомнила, что подать заявку можно будет до 30 июня. Вместе с тем в этот период родители смогут использовать льготы и право преимущественного приема детей в школу, в которой учатся их братья или сестры.

    Позднее, 6 июля, стартует подача документов в школу не по месту регистрации ребенка.

    Ирина Каклюгина отметила, что в этом году в Московской области за парты сядут свыше 100 тысяч первоклассников.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.