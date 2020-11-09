Результаты теста на COVID-19 в Подмосковье станут приходить по SMS

С 10 ноября в Подмосковье запустят SMS-информирование жителей о результатах мазка на COVID-19. Об этом на заседании с губернатором Андреем Воробьевым сообщила глава Минздрава региона Светлана Стригункова.

Подмосковный министр отметила, что сейчас число выявленных случаев коронавируса достигло почти 92 тысяч человек.

«За неделю прирост составил 5%. Среднесуточное выявление COVID-положительных пациентов выросло на 19% за неделю. Количество лечащихся на дому составляет 16,5 тысячи человек, а госпитализаций в сутки — около тысячи человек ежедневно», — заявила Стригункова.

С 10 ноября мы запускаем сервис по СМС-информированию жителей о результатах мазков. То есть при введении в систему информации о заборе мазков, пациенту при появлении результатов будут автоматически отправлять СМС о том, положительный ли или отрицательный результат. Светлана Стригункова Министр здравоохранения Подмосковья.

Из-за ухудшившейся эпидемической ситуации в регионе власти уже ввели и запланировали новые ограничения. ЗАГСы и МФЦ теперь работают только по предварительной записи, чтобы не допустить массового скопления людей.

С 11 ноября в рамках борьбы с пандемией заблокируют транспортные карты жителям региона старше 65 лет, а студентов подмосковных вузов и колледжей отправят на дистанционное обучение со следующего понедельника. В Московской области отменили все массовые мероприятия.

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье начала обостряться в сентябре. В регионе за все время пандемии выявили 91 524 случая COVID-19. За минувшие сутки — 660 новых случаев.

Российские медики за последние 24 часа выявили рекордное число случаев COVID-19 — 21 798. Такой цифры не было за все время пандемии, которая началась в марте. Всего в России зафиксировали 1 796 132 случая заражения коронавирусом.