Число новых заражений коронавирусом в России впервые превысило 21 тысячу

За сутки в России выявили 21 798 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. По информации оперативного штаба, заболевших уже 1 796 132.

В течение 24 часов от COVID-19 умерли 256 человек. За все время пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 30 793 пациента.

Новые случаи COVID-19 выявили в 84 российских регионах. Более четверти из них — у бессимптомных больных.

Первые пять мест по числу выявленных за сутки случаев COVID-19 достались Москве (+6897), Санкт-Петербургу (+1403), Московской области (+660), Нижегородской области (+411) и Архангельской области (+342). Наименьшее число случаев заражения 2019-nCoV — пять за сутки — выявили в Ненецком АО.

Эпидемическая ситуация в мире ухудшилась в сентябре. В связи с этим во многих странах опять ввели жесткие ограничения. В России действует всеобщий масочный режим. Власти некоторых регионов обязали компании отправить часть сотрудников на удаленку. Московские старшеклассники продолжили учиться дистанционно после увеличенных каникул.