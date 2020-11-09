Подмосковье введет новые ограничения для студентов и людей старше 65

Студентов подмосковных вузов и колледжей переведут на дистанционное обучение с 16 ноября. А уже с 11 числа в Подмосковье заблокируют социальные карты для жителей старше 65 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с зампредами регионального правительства напомнил, что в Подмосковье уже действует ряд связанных с COVID-19 ограничений. В том числе отменены все массовые и культурные, увеселительные мероприятия.

«Мы сделали все правильно, но сегодня жизнь заставляет сделать следующий шаг. Не очень популярный, но очень важный для сохранения жизней. Со среды я дал команду заблокировать социальные карты для жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания», — подчеркнул глава региона.

Воробьев обратил внимание на обоснованность вводимых подмосковными властями мер — именно у этой категории граждан болезнь протекает тяжелее всего.

«Мы идем на это для того, чтобы ни в коем случае не допустить дальнейшего роста госпитализации», — подчеркнул губернатор.

Также в связи с развитием ситуации с коронавирусом в области изменятся условия обучения для студентов региональных колледжей. Им с 16 ноября предстоят дистанционные занятия.

«И студенты колледжей будут учиться дистанционно, как и в высших учебных заведениях. То есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение», — заключил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья на заседании отметил работу Министерства здравоохранения и главных врачей всех территориальных подразделений. Большие усилия регион вкладывает в оснащение и привлечение медицинских специалистов.

Эта работа для нас является приоритетной, как и создание коек. В каждом муниципалитете по географическому признаку, чтобы не допустить перепробега, мы максимально открываем новые койки Андрей Воробьев.

Работу в этом направлении область продолжит. Воробьев уточнил, что на днях места для ковидных пациентов появятся в Химках, подготовка идет в «Крокусе» и Раменском. Все это позволит оказать необходимую медицинскую помощь жителям. Глава Подмосковья также поблагодарил Минобороны, выделившее региону более 700 профессиональных врачей.