Режим работы ЗАГСов и МФЦ поменяли в Подмосковье из-за коронавируса

«МФЦ работают по предварительной записи. На прошлой неделе мы видели высокую динамику заболеваний среди сотрудников МФЦ. Ну и люди, конечно, скапливаются. Поэтому поменяли режимы работы и ЗАГСов, и МФЦ. Сделали ее по предварительной записи, чтобы меньшее количество людей приходили получать разного рода услуги», — заявил Воробьев.

Глава региона добавил, что такие ограничения гораздо лучше, чем закрытие этих учреждений.

«И муниципальные, государственные услуги всем нам нужны. И мы должны их оказывать, мы это прекрасно понимаем. Стараемся все делать аккуратно, вдумчиво», — подчеркнул Воробьев.

Ситуация с коронавирусом в Московской области начала обостряться в сентябре. Подмосковные медики за все время пандемии выявили 91 524 случая COVID-19. На этой неделе в регионе усилят ограничения для пожилых. По словам губернатора, им могут заблокировать транспортные карты.