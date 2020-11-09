facebook_pixel
    09 ноября 2020, 10:55

    Режим работы ЗАГСов и МФЦ поменяли в Подмосковье из-за коронавируса

    Анастасия Аброськина, Андрей Иванов

    Из-за сложной эпидемической ситуации в Московской области сменили режим работы ЗАГСов и МФЦ. Теперь в учреждения можно попасть только по предварительной записи. Такая мера поможет избежать скопления людей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
    Режим работы ЗАГСов и МФЦ поменяли в Подмосковье из-за коронавируса

    «МФЦ работают по предварительной записи. На прошлой неделе мы видели высокую динамику заболеваний среди сотрудников МФЦ. Ну и люди, конечно, скапливаются. Поэтому поменяли режимы работы и ЗАГСов, и МФЦ. Сделали ее по предварительной записи, чтобы меньшее количество людей приходили получать разного рода услуги», — заявил Воробьев.

    Глава региона добавил, что такие ограничения гораздо лучше, чем закрытие этих учреждений.

    «И муниципальные, государственные услуги всем нам нужны. И мы должны их оказывать, мы это прекрасно понимаем. Стараемся все делать аккуратно, вдумчиво», — подчеркнул Воробьев.

    Ситуация с коронавирусом в Московской области начала обостряться в сентябре. Подмосковные медики за все время пандемии выявили 91 524 случая COVID-19. На этой неделе в регионе усилят ограничения для пожилых. По словам губернатора, им могут заблокировать транспортные карты.