Еще пять компаний стали резидентами особых экономических зон Подмосковья

Директорам еще пяти компаний вручили свидетельства резидентов особых экономических зон Подмосковья. Их выдала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Компании стали резидентами ОЭЗ «Дубна», «Исток» и «Ступино». Там они смогут сразу запустить производство благодаря готовой инфраструктуре площадок. Организации смогут пользоваться налоговыми или таможенными льготами, действующими на территории ОЭЗ Московской области Екатерина Зиновьева. Эти свидетельства получили компании «Айрин Дубна», «Айдилс Нет», «Натуральные материалы», «Левин Фотоникс», «Монэн Рус». По словам Екатерины Зиновьевой, сегодня в Подмосковье свыше 200 резидентов особых экономических зон.