Достойная зарплата и работа рядом с домом. Как инвесторы изменили жизнь в Подмосковье

Технопарки и особые экономические зоны

В своем обращении к жителям в 2014 году губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что скоро в регионе появятся индустриальные парки.

«Мы приступили к созданию четырех многопрофильных индустриальных парков: в Ступине, Ожерелье, а также в Кубинке и Есипове», — заявил он.

Что такое индустриальные парки? Это подготовленные специальные зоны для всех видов производств. Предприниматели малого и среднего бизнеса могут занимать там уже готовые цеха. Крупное производство — отдельные участки, чтобы построить собственные здания. Таким образом бизнесмены арендуют уже готовое для работы место с развитой инфраструктурой.

Сегодня в Подмосковье работает 59 индустриальных парков в различных муниципалитетах. Кроме производств, там открыли складские и офисные помещения. Так, в технопарке «Софьино» Раменского городского округа появился логистический центр «Яндекс.Маркета». Хорошая транспортная доступность — важный момент для доставки товаров.

Работниками логистического центра «Яндекс.Маркета» стали 200 жителей Подмосковья

В 2016 году в Московской области появились три особые экономические зоны (ОЭЗ): «Дубна», «Ступино квадрат», «Исток» (Фрязино). Резидентов туда привлекли не только смягченным налоговым режимом.

«Мы идем на беспрецедентный шаг: будем компенсировать часть затрат на инфраструктуру — газ, электричество, воду, дороги — тем инвесторам, которые имеют стратегическое для нас значение», — заявил Воробьев.

Особая экономическая зона «Дубна» стала центром фармацевтического кластера Подмосковья

За год резидентами ОЭЗ «Дубна» стали 42 предприятия, которые заняли всю территорию. В итоге власти приняли решение расширить зону на 30 гектаров, чтобы новые предприятия тоже могли в нее войти.

Работа около дома

Благодаря приходу инвесторов в Московской области за шесть лет появилось 300 тысяч новых рабочих мест. И их количество только продолжает увеличиваться. Причем зарплата работников новых предприятий сопоставима с оплатой труда в Москве, а на некоторых местах она даже выше.

«Жители получают работу по профессии рядом с домом. Учитывая масштаб бизнеса, заходящего в регион, список специальностей огромный: от фасовщика до конструктора, от бухгалтера до инженера», — говорил Воробьев.

Студенты колледжа «Подмосковье» осваивают навыки для будущей работы на заводе Mercedes

Новые кадры подмосковные предприниматели начали готовить заранее. Завод Mercedes заключил соглашение с колледжем «Подмосковье» о целевом обучении специалистов. Там готовят операторов кузовного цеха, цехов покраски и сборки, электриков, сварщиков. Студенты после получения диплома сразу могут выйти на работу. Так же поступила японская корпорация «Хино». Ее будущих работников готовит химкинский колледж по специальным программам с обязательной стажировкой на заводе.

В колледже Химкинского городского округа готовят работников для завода «Хино»

Официальное оформление, хорошая зарплата, медицинская страховка, корпоративный транспорт — все это получили жители Подмосковья с приходом новых инвесторов. Кроме того, по их инициативе начали улучшать инфраструктуру. Новую остановку открыли в Дмитровском городском округе по просьбе работников логистического центра «Леруа Мерлен». Так им удобнее добираться на работу. Рабочие завода «Пепсико» в Кашире попросили помочь с детскими садами.

Миллиардный контракт

В индустриальные парки Подмосковья и особые экономические зоны приходит не только российский бизнес. В апреле прошлого года в бизнес-парке «Есипово» появился завод Mercedes. Контракт по открытию предприятия власти Московской области и компания Daimler AG заключили в 2016 году на Петербургском экономическом форуме.

Автопроизводитель сам выбрал место для строительства будущего завода. Еще до открытия сумма инвестиций составила 17 миллиардов рублей. В Подмосковье для автоконцерна уже был логистический центр, поэтому в компании знали, что это лучшее место для открытия нового производства.

Mercedes начал свое производство в две смены

При этом условия, которые предложили власти компании, выгодны обеим сторонам: льготные налоговые ставки на имущество и землю, снижение налога на прибыль до 13,5%. Кроме того, к «Есипову» провели четырехполосную автодорогу и реконструировали местную электростанцию для подключения производства.

В прошлом году завод перечислил в бюджет Московской области 130 миллионов рублей в виде налога и обеспечил работой тысячу местных жителей.

На завод Mercedes приходят работать выпускники колледжа «Подмосковье»

Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест — это главная задача регионального правительства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что инвесторам нужно предлагать для открытия производств и отдаленные территории, чтобы трудоустроить живущих там граждан. В прошлом году инвестиции в регион составили около триллиона рублей. Какие предложения и идеи для инвесторов и жителей области подготовил Воробьев на 2020 год, он расскажет в своем традиционном послании 29 января.

Развивается в регионе и медицинская помощь. Появилось множество больниц в шаговой доступности, с современным оборудованием и врачами разных специальностей. Даже в отдаленных селах есть свои фельдшерские пункты. Будущие мамы приезжают в подмосковные перинатальные центры, потому что знают, что там работают лучшие специалисты.

Если говорить о социальных проектах, то за последние семь лет в Подмосковье появилось немало программ как для молодых, так и пожилых жителей. К примеру, «Социальная ипотека» — для молодежи, «Активное долголетие» — для пенсионеров.