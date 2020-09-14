Два инвестора вложат в проекты в ОЭЗ «Дубна» почти 42 млн рублей

В особой экономической зоне «Дубна» появится два новых предприятия. Инвесторы вложат в проекты почти 42 миллиона рублей. Там создадут более 50 рабочих мест. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компании «БиоМедикал Продакшн» и «Байкал Проект» представили свои бизнес-проекты. Их одобрили, и теперь у фирм будут льготы и преференции, которые действуют на территории ОЭЗ «Дубна». Поддержка поможет компаниям реализовать проекты с максимальной эффективностью.

Компания «БиоМедикал Продакшн» пополнит медико-фармацевтический кластер особой экономической зоны. Там будут производить высокотехнологичное медицинское оборудование и реагенты для клинической лабораторной диагностики.

А «Байкал Проект» будет разрабатывать системы бесконтактного питания (СБП), а также производить цифровые радиостанции.