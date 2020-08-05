Индийская компания начнет выпускать в Подмосковье биоразлагаемую пленку. Это проект мирового уровня

Предприятие «Флекс Филмс Рус» образовалось еще два года назад. Участок для будущего завода подобрали в особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Создали 160 рабочих мест, чтобы делать пленку и разрабатывать ее биоразлагаемые образцы. А открытие запланировали на это лето — предприятие уже готово в тестовом режиме запустить первую линию.

Ступино всегда болело экономикой в хорошем смысле. Городской округ уже добился хороших результатов и ассоциируется с современными промышленными предприятиями — с такими, которые организовали наши индийские друзья Андрей Воробьев.

Компания, входящая в индийский холдинг Uflex Group, наиболее быстрорастущая в мире по созданию гибкой упаковки. Здесь уже пробуют вторичную переработку. Об этом губернатору рассказал генеральный директор завода Джунаид Икбал Кхан. На встречу с Андреем Воробьевым он прилетел из Индии.

Пленка полностью разлагается — мы испытали. И проверяем дальше. Испытали уже в Европе и Индии Джунаид Икбал Кхан.

Здесь разрабатывают биоразлагаемую пленку с использованием специальных бактерий. Они и способствуют самостоятельному разложению продукции по истечении срока.

Разлагается она приблизительно за 200 дней. Компания внедряет новейшие собственные технологии, многие из которых не имеют аналогов в мире.

На реализацию проекта потребуются годы, но первые шаги уже сделаны. Особое внимание уделят модернизации и повышению экологичности. Например, газопоршневая электростанция здесь работает на природном газу.

Она обеспечивает завод теплом, позволяя сократить потребность в закупке электрической энергии вдвое. А выбросы парниковых газов снижаются на несколько тысяч тонн в год.

«Газ попадает в двигатель — это, по сути, двигатель внутреннего сгорания, как в машине. Там газ возгорается и двигает поршень. Поршень производит электричество», — объяснил руководитель департамента продаж завода Иван Аль-Зейди.

Экономика сейчас выходит на первый план после COVID-19. Очень важно создавать рабочие места, особенно на удаленных территориях Андрей Воробьев.

Сегодня здесь уже 160 рабочих мест, но предприятие будет расти. Через четыре года запустят еще одну линию производства.

Завод «Флекс Филмс Рус» работает прежде всего на российский рынок, но также одна из его задач — экспорт готовой продукции в соседние страны. В проект вложили уже 3,9 миллиарда рублей без учета затрат на покупку земли. Вторую линию производства здесь планируют открыть в декабре 2024 года.

Подобные проекты находятся на пусконаладочной стадии уже в Индии, Дубае, Мексике, Египте, Польше, Венгрии, Нигерии, США.

А группу компаний Uflex образовали в 1985 году. Это признанный участник рынка по производству пленки с мировым охватом. Эта компания поставляет свою продукцию более чем в 140 стран. Ее филиалы расположены в разных точках мира.

В России — пятый по величине рынок полиэтиленовой пленки в мире. У него стратегически важное расположение, покрывающее большую часть Восточной Европы и Азии.

А особой экономической зоне «Ступино Квадрат» в августе будет уже пять лет. За это время она привлекла 28 инвесторов, которые построили там десять заводов. Так, в одном месте сосредоточены российские, немецкие, французские и другие производители.

Индийская компания выбрала площадку в Подмосковье, приняв во внимание мощную поддержку инновационной деятельности со стороны правительства. Это налоговые и таможенные льготы, а также другая помощь.