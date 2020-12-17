facebook_pixel
    17 декабря 2020, 17:23

    Еще 5 компаний Подмосковья стали резидентами особых экономических зон

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Свидетельства резидентов особых экономических зон на территории Подмосковья вручили еще пяти компаниям. Четыре из них расположились в ОЭЗ «Дубна», последняя — в ОЭЗ «Кашира». Теперь они будут получать налоговые и таможенные льготы.
    Еще 5 компаний Подмосковья стали резидентами особых экономических зон | Изображение 1

    Эти свидетельства вручила заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Юлия Баринова. Получили их «Префабрика АГ», «НТЦ СТ», «Детектор», «Ядро Фаб Дубна» и «БиоМедикалПродакшн».

    Компании найдут в особых экономических зонах уже готовую инфраструктуру. Это позволит фирмам быстро запустить свои производства, подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

    Несмотря на непростое для экономики время, подмосковные ОЭЗ удерживают свои позиции и показывают отличные результаты. Расширяются и привлекают новых резидентов

    Екатерина Зиновьева.
    Еще 5 компаний Подмосковья стали резидентами особых экономических зон | Изображение 2

    Например, ОЭЗ «Дубна» уже не в первый раз подтвердила статус наиболее привлекательной для инвесторов площадки в стране, а ОЭЗ «Кашира» зарегистрировала двух первых резидентов.

    «Они уже приступили к реализации всех своих проектов. Еще несколько компаний планируют приступить к работе на этой инвестплощадке в скором времени», — отметила Зиновьева.

    По ее словам, с начала год ОЭЗ Московской области привлекли 22 новых резидента.