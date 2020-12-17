Еще 5 компаний Подмосковья стали резидентами особых экономических зон

Эти свидетельства вручила заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Юлия Баринова. Получили их «Префабрика АГ», «НТЦ СТ», «Детектор», «Ядро Фаб Дубна» и «БиоМедикалПродакшн».

Компании найдут в особых экономических зонах уже готовую инфраструктуру. Это позволит фирмам быстро запустить свои производства, подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Несмотря на непростое для экономики время, подмосковные ОЭЗ удерживают свои позиции и показывают отличные результаты. Расширяются и привлекают новых резидентов Екатерина Зиновьева.

Например, ОЭЗ «Дубна» уже не в первый раз подтвердила статус наиболее привлекательной для инвесторов площадки в стране, а ОЭЗ «Кашира» зарегистрировала двух первых резидентов.

«Они уже приступили к реализации всех своих проектов. Еще несколько компаний планируют приступить к работе на этой инвестплощадке в скором времени», — отметила Зиновьева.

По ее словам, с начала год ОЭЗ Московской области привлекли 22 новых резидента.