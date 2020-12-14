Инновационное производство панелей для жилых домов появится в Кашире

Производство панелей для жилых домов запустят в Кашире. Предприятие начнут строить летом 2021 года. Там станут выпускать экологически чистый, негорючий и долговечный материал.

Завод появится в особой экономической зоне «Кашира». Для производства будут использовать только российское сырье. А уникальные запатентованные разработки позволят выпускать новый теплоэффективный материал.

Это проект компании «Префабрика АГ». Она стала резидентом особой экономической зоны и готова приступить к созданию завода по производству домокомплектов из легкого бетона.

Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, «Кашира» — вторая ОЭЗ промышленно-производственного типа в регионе.

Уверена, что наряду с ОЭЗ „Ступино-Квадрат“ она станет точкой притяжения крупных промышленных предприятий. У этой площадки большой инвестиционный потенциал Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что в строительство нового завода вложат около трех миллиардов рублей. Когда его запустят, работу получат 800 жителей Подмосковья, из которых 300 приступят к ней уже на первом этапе создания предприятия.

Здесь будут выпускать материалы, которые позволят возводить до 400 тысяч квадратных метров жилья в год. Линейка включает в себя объекты инфраструктуры, многоквартирные и индивидуальные жилые дома.