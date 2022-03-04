Ремонт еще 161 лифта завершился в медицинских центрах Подмосковья

Еще 161 лифт в медицинских центрах Подмосковья заменили с начала прошлого года. В это вложили более 617,5 миллиона рублей.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, все лифты должны быть безопасными и соответствовать современным стандартам.

С начала прошлого года мы заменили 161 лифт более чем в 70 объектах здравоохранения Светлана Стригункова.

Она добавила, что в этом году отремонтируют еще 39 лифтов больниц и поликлиник Подмосковья.

Лифты тихие, со светодиодным освещением и адаптированы для инвалидов. В кабинах есть поручни, а на кнопках цифры продублированы шрифтом Брайля.

Двери оснащены умными датчиками, которые не позволяют им закрываться, если в проеме кто-то стоит.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спаде заболеваемости COVID-19. В регионе уже возобновили диспансеризации и профосмотры.