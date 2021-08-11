Почти 12 тысяч лифтов заменили в Подмосковье за семь лет

За семь лет в домах Подмосковья обновили 11 575 лифтов. Больше всего замен сделали в Красногорске, Королеве, Дмитрове, Электростали, Одинцове, Люберцах, Реутове, Пушкино, Ленинском, Истре и Мытищах.

Это коснулось 3713 домов. Несмотря на высокий темп работ, по поручению губернатора Андрея Воробьева программу замены лифтов ускорили.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, все запчасти для обновления лифтов изготавливают в регионе.

На сегодняшний день трехлетний план по замене лифтов в период с 2020 по 2022 год выполнили на 60% Антон Велиховский.

Новые лифты соответствуют современным требованиям. Двери оснащены «умными» датчиками, которые не позволяют им закрываться, если в проеме кто-то стоит.

Лифты тихие, со светодиодным освещением и адаптированы для инвалидов. В кабинах есть поручни, а на кнопках цифры продублированы шрифтом Брайля.

Лифты заменили в рамках программы капитального ремонта домов Подмосковья. Она самая масштабная в России.

Увидеть адресную программу капитального ремонта жители смогут на интерактивной карте по ссылке.