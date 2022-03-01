Подмосковье возобновило диспансеризации и профосмотры

Диспансеризации возобновили в Московской области. В прежний режим вернули и профилактические осмотры. Сделать это позволило улучшение ситуации с COVID-19.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, для скорого выявления патологий на ранней стадии важно пройти диспансеризацию.

Особенно важно пройти диспансеризацию тем, кто переболел COVID-19 Светлана Стригункова.

Жители Московской области смогут проверить здоровье как в будние дни, так и в субботу. Осмотр доступен каждому.

Записаться можно на «Госуслугах» Подмосковья, по номеру 122 или в поликлинике по месту прикрепления.

С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил спад заболеваемости COVID-19 в регионе.