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    01 марта 2022, 17:12

    Подмосковье возобновило диспансеризации и профосмотры

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Диспансеризации возобновили в Московской области. В прежний режим вернули и профилактические осмотры. Сделать это позволило улучшение ситуации с COVID-19.

    Подмосковье возобновило диспансеризации и профосмотры | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, для скорого выявления патологий на ранней стадии важно пройти диспансеризацию.

    Особенно важно пройти диспансеризацию тем, кто переболел COVID-19

    Светлана Стригункова.

    Жители Московской области смогут проверить здоровье как в будние дни, так и в субботу. Осмотр доступен каждому.

    Записаться можно на «Госуслугах» Подмосковья, по номеру 122 или в поликлинике по месту прикрепления.

    С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил спад заболеваемости COVID-19 в регионе.